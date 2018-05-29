Подмосковье вручило чернобыльцам и переселенцам 24 сертификата на жилье

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Двадцать четыре сертификата на улучшение жилищных условий в 2018 году вручено чернобыльцам, вынужденным переселенцам и гражданам из районов Крайнего Севера, проживающим в Подмосковье, сообщила пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

"Десять сертификатов на общую сумму более 17,2 миллиона рублей предоставлено гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк" и приравненным к ним лицам. 12 сертификатов на сумму порядка 23,8 миллиона рублей — вынужденным переселенцам и два государственных жилищных сертификата на 7,6 миллиона рублей выдано гражданам, выехавшим из районов Крайнего Севера", — цитирует пресс-служба министра строительного комплекса Московской области Руслана Тагиева.

По словам главы ведомства, десять семей на сегодняшний день уже реализовали полученные субсидии.

Как отмечает пресс-служба, одним из главных требований к гражданам, участвующим в подпрограмме, является признание их нуждающимися в жилых помещениях. Владельцы документа получают субсидию на приобретение квартир или индивидуальных жилых домов на территории Московской области.

В сообщении отмечается, что в 2017 году Минстроем Московской области льготникам выдано 25 государственных жилищных сертификатов, удостоверяющих права на получение социальных выплат, на общую сумму 40,5 миллиона рублей. Из них 14 сертификатов предоставлено ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС, десять — вынужденным переселенцам, а также один сертификат получила семья, выехавшая из районов Крайнего Севера.