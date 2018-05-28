В Подмосковье из аварийного жилья будут переселены 5,8 тысячи человек

МОСКВА, 28 май — РИА Новости. Переселение коснется 42 городских округов и муниципальных образований Московской области.

В этом году в Московской области переселят из аварийного жилья 5,8 тысячи граждан. Это стало известно в рамках совещания в подмосковном Министерстве строительного комплекса. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Минстроя Подмосковья.

Министр строительного комплекса Подмосковья сообщил, что планируется переселить 5 813 граждан, которые проживают в 2 363 аварийных жилых помещениях общей площадью свыше 91 тысячи квадратных метров. Для того, чтобы реализовать эту задачу, из подмосковного бюджета выделят 4,2 миллиарда рублей. Кроме того, будут направлены средства в размере 1,1 миллиарда из местного бюджета.

Переселение затронет 42 муниципальных районов и городских округов Подмосковья. Сейчас во всех муниципалитетах сформированы земельные участки, получена исходно-разрешительная документация. На данный момент, приступили к строительству 38 объектов. По пяти объектам уже получены разрешения на ввод в эксплуатацию.