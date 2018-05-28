Проект "Танцуй в парках" стартовал в Подмосковье

МОСКВА, 28 май — РИА Новости. Эта акция в Московской области проходит уже в третий раз.

Третий сезон проекта "Танцуй в парках" стартовал в Московской области. Семейный спортивный фестиваль "Уроки акробатического рок‐н‐ролла и буги‐вуги", собравший в 2017 году более 1500 участников, будет проходить летом в парке культуры и отдыха имени Льва Толстого в Химках. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу подмосковного Министерства физической культуры и спорта.

Спортсмены и тренеры будут ждать гостей каждые выходные. Обучение будет проходить на нескольких площадках. Главная из них будет располагаться в центре парка на Фестивальной площади, где смонтирована сцена. Для обучающихся танцам положили специальное покрытие и установили звуковое и световое оборудование.

Глава подмосковного Минспорта Роман Терюшков рассказал, что проект проводится совместно с Федерацией акробатического рок-н-ролла. Эта акция проходит в Московской области в третий раз. По словам Терюшкова, это "говорит о ее популярности и востребованности среди населения". Министр отметил, что с каждым годом проектом интересуется все больше жителей.