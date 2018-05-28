"Летний концертный зал" открывается в конце месяца в Жуковском

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Московская областная филармония открывает масштабный проект "Летний концертный зал".

В парке культуры и отдыха в Жуковском 31 мая стартует новый масштабный проект "Летний концертный зал". Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс‐службу Министерства культуры Московской области.

Министр культуры Подмосковья Оксана Косарева рассказала, что среди городов, в которых состоятся музыкальные мероприятия "Летнего концертного зала" с участием ведущих артистов и коллективов Московской областной филармонии, — Воскресенск, Дедовск, Жуковский, Истра, Кашира, Клин, Домодедово, Ногинск, Подольск, Пушкино, Раменское, Чехов, Шаховская, поселок Горки Ленинские и деревня Захарово Одинцовского района, всего более 30 выступлений. Вход на концерты бесплатный.

Откроется "Летний концертный зал" праздничным мероприятием с участием звезд оперной сцены Алины Яровой, Максима Сажина, Павла Баранского, солистов Московской областной филармонии и лауреатов международных конкурсов и оркестра "Инструментальная капелла" (руководитель и дирежер — заслуженный артист России Виктор Луценко). В программе представят арии из опер, фрагменты оперетт и многое другое.