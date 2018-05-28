В Подмосковье соберут комиссию по ЧС из-за загоревшегося полигона "Съяново"

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Власти Подмосковья намерены собрать комиссию по чрезвычайным ситуациям из-за загоревшегося полигона "Съяново" в Серпуховском районе, в ближайшие часы начнутся работы по ликвидации возгорания, заявил журналистам министр экологии и природопользования Подмосковья Александр Коган.

По сообщениям местных жителей, на полигоне "Съяново" в Серпуховском районе загорелся восточный склон.

"Дмитрий Пестов (зампред правительства Московской области) сейчас соберет (комиссию по ЧС). Мы сейчас напишем письмо. Полигон реально загорелся, надо что-то делать", — ответил Коган на вопрос о ситуации на полигоне "Съяново".

Министр добавил, что на полигоне может быть введен режим "объектового ЧС".

"Уже работает целая группа, которая определит, кто будет заниматься противопожарными мероприятиями. В ближайшие час-два туда заедет организация, которая займётся завозом грунтов, тампонированием возгорания, снижением температуры внутри тела полигона", — подчеркнул Коган.

По его словам, проблема заключается в том, что полигон находится на муниципальной земле, а ее бывший оператор вопросами, связанными с рекультивацией, не занимается.