В Подмосковье соберут комиссию по ЧС из-за загоревшегося полигона "Съяново"

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Власти Подмосковья намерены собрать комиссию по чрезвычайным ситуациям из-за загоревшегося полигона "Съяново" в Серпуховском районе, в ближайшие часы начнутся работы по ликвидации возгорания, заявил журналистам министр экологии и природопользования Подмосковья Александр Коган.
По сообщениям местных жителей, на полигоне "Съяново" в Серпуховском районе загорелся восточный склон.
"Дмитрий Пестов (зампред правительства Московской области) сейчас соберет (комиссию по ЧС). Мы сейчас напишем письмо. Полигон реально загорелся, надо что-то делать", — ответил Коган на вопрос о ситуации на полигоне "Съяново".
Министр добавил, что на полигоне может быть введен режим "объектового ЧС".
По его словам, проблема заключается в том, что полигон находится на муниципальной земле, а ее бывший оператор вопросами, связанными с рекультивацией, не занимается.