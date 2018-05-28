В Подмосковье из аварийного жилья переселят около 6 тысяч человек за год

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. В 2018 году в Подмосковье из аварийного жилья планируют переселить свыше 5,8 тысяч граждан, об этом заявили на совещании в министерстве строительного комплекса Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
"В министерстве строительного комплекса Подмосковья состоялось совещание по вопросу реализации адресной программы региона "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2019 годы" в 2018 году", — говорится в сообщении.
В мероприятии приняли участие представители десяти муниципальных образований региона, застройщики и генподрядные организации.
В рамках встречи прошло обсуждение вопросов, касающихся выполнения плановых мероприятий, подключения объектов к инженерным сетям и коммуникациям.
По итогам совещания определены проблемные вопросы, намечены пути их решения, поставлены сроки.
По словам главы ведомства, в настоящее время во всех муниципальных образованиях подобраны и сформированы земельные участки, получена исходно-разрешительная документация, приступили к строительству 38 объектов. По пяти объектам получены разрешения на ввод в эксплуатацию.
На сегодняшний день, новое жилье гражданам предоставляется путем покупки жилья на вторичном рынке, выкупа жилых помещений у собственников, путем приобретения квартир в строящемся доме либо путем строительства домов.