Компания Mars будет внедрять в Подмосковье новые экотехнологии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. Компания Mars будет внедрять в Подмосковье новые технологии в области экологии и природоохранной деятельности. Соответствующее соглашение подписали на ПМЭФ заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций Денис Буцаев и президент компании Mars в России Валерий Щапов.

"Это очень значимое для нас соглашение. Экологическая безопасность, охрана окружающей среды — один из приоритетов в развитии нашего региона, — Производство Mars стабильно растет и развивается. Их новый, современный и актуальный для нас проект будет реализован в ближайшие 3 года", — сказал Буцаев на церемонии подписания документа. Его слова цитирует пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Одним из первых компания планирует реализовать инфраструктурный проект на фабрике по производству кормов для домашних животных в Ступинском городском округе. Инвестор построит новые биологические очистные сооружения полного цикла и сооружения очистки поверхностных сточных вод на территории предприятия.

"Вопрос экологической безопасности — ключевой для Mars. Мы не вывозим твердые отходы на полигоны с 2015 года. Ежегодно сокращаем потребление электроэнергии и воды на тонну продукции. Это инвестиции в будущее, которое мы хотим строить для своих детей и внуков" — сказал в свою очередь Щапов.

По сообщению пресс-службы, Буцаев на ПМЭФ провел ряд других встреч с инвесторами, в частности с АО "Фармацевтическое предприятие "Оболенское", ООО "Парк Ногинск", ЗАО "ФМ Ложистик". На встречах обсуждались перспективы развития инвестиционных проектов в Подмосковье.