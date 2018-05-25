Глава Роснефти Игорь Сечин и губернатор Московской области Андрей Воробьев во время подписания соглашения на ПМЭФ-2018

Глава Роснефти Игорь Сечин и губернатор Московской области Андрей Воробьев во время подписания соглашения на ПМЭФ-2018

С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая — РИА Новости. "Роснефть" намерена продолжить расширение сети АЗС и АГЗС в Подмосковье; соответствующее соглашение подписали в рамках ПМЭФ губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава "Роснефти" Игорь Сечин, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

"Документ предполагает сотрудничество в целях формирования условий ускоренного экономического развития территорий Московской области. Соглашение, в частности, позволит обеспечить потребности сельхозтоваропроизводителей, коммунальных служб и предприятий пассажирского автотранспорта в основных и альтернативных видах моторного топлива. Также оно предусматривает оказание услуг по быстрой зарядке электромобилей", — говорится в сообщении.

В период сезонных полевых работ "Роснефть" будет участвовать в поддержке сельхозтоваропроизводителей Подмосковья в вопросах поставки топлива. Как напомнили в пресс-службе, ранее в Зарайске аграрии обращались к губернатору области с просьбой решить вопрос, связанный с ценами и доступностью ГСМ в период весенне-летних полевых работ.