В Подмосковье подсчитали, цену "последнего звонка" для родителей школьников

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Министерство потребительского рынка Подмосковья подсчитало, во сколько обойдутся праздничные костюмы и прически для старшеклассников, а также букеты для учителей на последний звонок.

"В последнюю неделю мая во всех школах для старшеклассников звенит последний звонок. Министерство потребительского рынка и услуг Московской области в преддверии праздника подсчитало, во сколько обойдется последний звонок старшеклассникам Подмосковья", — говорится в сообщении.

Красные ленты, колокольчики, классические костюмы, сарафаны с белыми передниками (традиционное школьное платье), банты являются неотъемлемой атрибутикой последнего звонка. Классические костюмы для мальчиков приобрести в Московской области можно в среднем за 2500 рублей, праздничная одежда для девочек обойдется дешевле. Так, например, цена на традиционное школьное платье – от 1200 рублей, уточнили в пресс-службе.

Еще одна статья расходов для будущих выпускниц — это прическа. Наиболее популярными прическами к последнему звонку являются классические косички, хвосты или же локоны. В парикмахерских региона накрутка коротких волос обойдется от 250 до 550 рублей, средних – от 650 до 850 рублей, длинных от 750 до 1100 рублей, добавили в пресс-службе.

Традиционно, как и на первой школьной линейке, так и на последней праздничной в знак благодарности будущие выпускники дарят учителям цветы. Наибольшей популярностью в этот день пользуются розы, кустовые розы, хризантемы, гвоздики (для учителя-мужчины), лилии, тюльпаны, ирисы и герберы в составных букетах. На территории региона отечественные розы можно будет приобрести по цене от 40 до 150 рублей за штуку, цены на импортные розы – от 90 до 250 рублей, ирисы – от 40 до 100 рублей, хризантемы — от 70 до 220 рублей, герберы — от 50 до 140, тюльпаны — от 35 до 90 рублей, лилии — от 160 до 300 рублей и гвоздики — от 40 до 90 рублей, уточнили в пресс-службе.