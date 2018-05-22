Англоговорящие врачи будут работать в клиниках Подмосковья во время ЧМ

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Также к работе в клиниках могут привлечь волонтеров.

Во время чемпионата мира по футболу в десяти клиниках Московской области будут работать врачи со знанием английского языка. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра здравоохранения региона Дмитрия Маркова.

"Сотрудников обучали английскому языку, у нас задействовано десять лечебных учреждений, схема соответствующая есть", – заявил Марков.

Он добавил, что если специалистов будет не хватать, к работе привлекут волонтеров, знающих язык.

Дмитрий Марков также рассказал, что в местах размещения спортсменов и возле тренировочных баз организуют дежурство порядка 30 бригад врачей.