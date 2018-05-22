В Подмосковье проведут курсы английского языка для работников сферы туризма

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Специальные курсы английского языка для работников сферы туризма проведут в Подмосковье перед чемпионатом мира по футболу, сообщила пресс-служба министерства культуры Московской области.

"Департамент фундаментальной подготовки Российского государственного университета туризма и сервиса специально для работников туриндустрии Московской области разработал онлайн курсы по обучению английскому языку. Они пройдут четыре раза, начиная с 24 мая, по полтора часа на YouTube", – сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева, слова которой приводятся в сообщении.

К обучению приглашены работники сферы обслуживания, отельеры, рестораторы, гиды, работники туристско-информационных центров и музеев Подмосковья, уточнили в пресс-службе.

"Министерство культуры Московской области с 2014 года плодотворно сотрудничает с РГУТиС. Это подготовка кадров, привлечение и обучение волонтеров, разработка и экспертная оценка туристических маршрутов, разработка стандартов в области музейного дела и индустрии гостеприимства, проведение маркетинговых исследований по развитию приоритетных территорий региона… В перспективе – наша совместная работа по разработке стратегии развития туризма в Подмосковье",- добавила Косарева.

Чемпионат мира по футболу-2018 пройдёт с 14 июня по 15 июля. Матчи состоятся в 11 городах России. В Московской области будут базироваться девять сборных команд — России, Португалии, Франции, Аргентины, Ирана, Перу, Мексики, Бельгии и Туниса.