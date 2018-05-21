Новый индустриальный парк построят в Солнечногорском районе Подмосковья

МОСКВА, 21 май — РИА Новости. Осенью 2018 года в Солнечногорском районе будет построен индустриальный парк "Есипово-2".

К осени 2018 года новый индустриальный парк "Есипово-2" будет создан в Солнечногорском районе Подмосковья. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на главу района Андрея Чуракова.

Площадь парка составит 260 гектаров.

"Мы оформляем земельный участок вместе с министерством инвестиций и инноваций. "Есипово-2" — это еще одна промышленная зона, более 200 гектаров. Парк будет создан к осени", — сказал Чураков.

Он также отметил, что в Солнечногорском районе уже работают три парка. На одном из них, "Есипово", строится завод Mercedes-Benz, а индустриальный парк "Чашниково" уже имеет двух инвесторов.