Более 3 млрд рублей выделено на реконструкцию стадионов в Подмосковье

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Более 3 миллиардов рублей выделено на реконструкцию 16 муниципальных стадионов в Подмосковье до 2021 года, сообщила в понедельник пресс-служба Министерства спорта Московской области.

"В Московской области продолжается реализация государственной программы "Спорт Подмосковья". Проект предусматривает реконструкцию 16 муниципальных стадионов. Реализация программы запланирована на 2017-2021 годы, а ее общий объем финансирования составил более 3 миллиардов рублей", — говорится в сообщении.

Уже в 2018 году будет сдан в эксплуатацию центральный стадион в Кашире. В 2019 году будут открыты новые арены в Орехово-Зуево, Чехове, Клину, Ивантеевке и Ногинском районе. В 2020 году после реконструкции будут открыты 9 стадионов: "Спартак" в Серпухове, центральный стадион в поселке Власиха, "Русич" в Лукино-Дулево, "Металлург" в Ступино, стадион ФОКа "Пушкино", "Спартак" в Можайске, стадион "Весна" в Подольске, стадион "Центральный" в Волоколамске и стадион СК "Мещера" в Егорьевске, пояснили в пресс-службе.

Кроме того, проводится капитальный ремонт множества мини-стадионов. В 2017 году были сданы в эксплуатацию арены в Лосино-Петровском, Электростали и Сергиево-Посадском районе. Уже завершается ремонт объектов в Хотьково, Талдомском районе, Королеве и Дубне. К 2020 году будут отремонтированы стадионы в Щелковском районе, Протвино, Балашихе, Фрязино, Коломне и Клину, уточнили в пресс-службе.

"Государственная программа "Спорт Подмосковья" является одной из ключевых для нашего региона. В ее рамках ведется реконструкция множества стадионов на территории Московской области. Это очень важно для популяризации футбола и воспитания нового поколения спортсменов. Уверен, что наличие подобных арен поможет отыскать множество талантов", — цитирует пресс-служба министра физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшкова.