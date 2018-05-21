В Орехово-Зуево в 2018 году будет проведен капремонт 62 домов

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. В программу капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (МКД) в городском округе Орехово-Зуево в 2018 году включено 62 многоквартирных дома, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

"На строительно-монтажные работы в рамках региональной программы капитального ремонта жилого фонда в Орехово-Зуеве выделено более 320 миллионов рублей. В том числе, более 39 миллионов рублей будет направлено на ремонт кровель в 20 многоквартирных домах, более 32 миллиона рублей на ремонт внутридомовых инженерных систем в 13 МКД, на ремонт фасада в 13 МКД выделена сумма более 11 миллионов рублей, на замену лифтового оборудования потратят более 212 миллионов рублей в 38 МКД", — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин, слова которого приводит пресс-служба.

По данным пресс-службы, в программу капитального ремонта прошлого года в городском округе Орехово-Зуеве было включено 42 МКД по общестроительным работам и 24 МКД по замене лифтов, расположенных в городе Орехово-Зуево.

По словам Хромушина на 2018 год по Московской области запланирован ремонт более 2,8 тысячи домов. На эти цели выделено более 15 миллиардов рублей.

"По поручению губернатора Московской области в этом году региональная программа капремонта была утверждена заблаговременно. Вся проектно-сметная документация согласуется со старшими по дому управдомами или председателями совета МКД. В этом году в плане стоит замена более 1,9 тысячи лифтов в 602 домах, в 107 домах будет обновлено газовое хозяйство, строительно-монтажные работы будут проведены в 2,3 тысячи МКД, а в 412 домах пройдет комплексный капитальный ремонт", — сообщил Хромушин.