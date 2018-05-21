В Подмосковье в 2018 году отремонтируют около 1,2 тысячи километров ЛЭП

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. В Подмосковье в 2018 году планируют отремонтировать около 1,2 тысячи километров линий электропередачи (ЛЭП) и 1,8 тысячи трансформаторных подстанций, сообщает пресс-служба заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

"В 2018 году энергетики планируют отремонтировать порядка 1,2 тысячи километров линий электропередачи и около 1,8 тысячи трансформаторных подстанций различного класса мощности. В ходе ремонтных работ акцент будет сделан на повышение энергоэффективности, а также качества и надежности электроснабжения потребителей", — цитирует Пестова пресс-служба.

По словам зампреда, крупнейшие энергокомпании региона — ПАО "МОЭСК" и АО "Мособлэнерго" — приступили к основной стадии реализации годовых ремонтных программ.

Как он добавил, основной объем работ по ремонту энергооборудования запланировано выполнить до начала осенне-зимнего периода 2018-2019 годов.