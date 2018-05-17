Памятник Ивану Калите планируется открыть в Рузе 18 августа

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Памятник князю Московскому Ивану Калите планируется открыть в Рузе 18 августа, сообщает пресс-служба городской администрации.

"На данный момент изготовление скульптуры Ивана Калиты находится в начальной стадии — идет изготовление металлического каркаса и облепливание каркаса глиной, тем самым создается общая форма. Следующий этап — ее корректировка. Планируется, что памятник будет открыт 18 августа в рамках празднования 690-летия Рузы", — приводятся в сообщении слова главы Рузского городского округа Максима Тарханова.

Он отметил, что работы по изготовлению и установке памятника проводятся из внебюджетных источников — за счет средств инвестора. Автор проекта памятника Ивану Калите — заслуженный художник России Олег Молчанов.

Великий князь Иван Данилович Калита, заложивший основу объединения русских земель вокруг Москвы, мог быть уроженцем Рузского края. В его духовной грамоте впервые упоминается Руза, отмечается в пресс-релизе администрации Рузы.

Иван Калита — князь Московский, Владимирский и Новгородский. Сыграл большую роль в усилении экономического и политического союза Московского княжества и Золотой Орды, усилил московское влияние на северные земли Руси (Тверь, Псков, Новгород и др.). Во времена его правления в Московском княжестве в течение 40 лет не было набегов Орды и не велись войны с внешними противниками. В 2001 году причислен к лику местночтимых святых Москвы.