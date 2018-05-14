МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. За непредоставление данных в навигационно-информационную систему, нарушение сроков перевозок и ДТП с пострадавшими или погибшими по вине водителя в Подмосковье перевозчиков будут лишать лицензии, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

В апреле текущего года Московская областная дума приняла поправки в Закон "Об организации транспортного обслуживания населения на территории Московской области", а также в КоАП региона "Нарушение требования к межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок".

"Право на перевозку смогут аннулировать, если перевозчик не предоставляет данные в региональную навигационно-информационную систему (РНИС), если нарушены сроки начала перевозок, не выполнен ни один рейс, протяженностью более одного дня в течение года, неоднократно нарушено налоговое законодательство, совершено ДТП с пострадавшими и смертельным исходом по вине водителя, нарушены требования к максимальному сроку эксплуатации подвижного состава", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что лишить лицензии также смогут за необоснованный отказ в приёме карт "Стрелка" и банковских карт, несоблюдение правил пожарной безопасности и медицинского освидетельствования водителей, а также нарушение требований к экологическим характеристикам транспортных средств.

Система РНИС контролирует экологический класс транспортного средства, возраст автобусов, их пробег и выход на маршрут, количество выполненных рейсов и соблюдение расписания. В случае нарушения предоставления данных в РНИС, перевозчики будут привлечены к административной ответственности, пояснили в пресс-службе.

Законом установлен единый стандарт возраста автобусов. Для автобусов малого класса определен порог в пять лет, а для автобусов большого и среднего класса – семь лет. Данная мера направлена на обновление автопарка перевозчиков, с целью повысить безопасность и качество перевозок пассажиров. Так, все автобусы Московской области должны соответствовать указанным стандартам к первому августа 2018 года, напомнили в пресс-службе.

"Новые правила помогут привлечь к ответственности недобросовестных перевозчиков, которые не обеспечивают безопасность пассажиров, не принимают безналичную оплату и нарушают маршруты. В министерстве транспорта создана рабочая группа по контролю за осуществлением регулярных перевозок пассажиров, которая будет применять систему накопительного анализа выявленных нарушений", — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков, слова которого цитирует пресс-служба.

В состав группы вошли представители налоговой службы, ГИБДД, государственной инспекции труда, управления региональной безопасности, административно-пассажирской инспекции, центра безопасности дорожного движения, МЧС, профсоюза работников автомобильного транспорта и Московского областного транспортного союза. Рабочая группа будет обращаться в суд по совокупности нарушений для прекращения или приостановления действия свидетельства на перевозку, уточнили в пресс-службе.