Из-за укусов клещей в больницы Подмосковья обратились около 2 тысяч жителей

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом в регионе не зарегистрировали.

По состоянию на 10 мая в больницы с жалобами на укусы клещей обратились 1883 человека, из них 518 детей. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на управление Роспотребнадзора Московской области.

На территории региона в настоящее время случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом не зафиксировано. Вакцинацию против заболевания сделали 1285 человек, в том числе 314 детей.

Управление Роспотребнадзора Подмосковья провело лабораторные исследования 777 клещей, при этом были выявлены возбудители таких заболеваний как иксодовый клещевой боррелиоз и гранулоцитарный анаплазмоз человека. Возбудитель клещевого вирусного энцефалита не обнаружен.

В целях профилактики инфекций, которые передаются иксодовыми клещами, в подмосковных парках и скверах проводятся акарицидные обработки. Против боррелиоза — болезни Лайма – прививки не существует. Поэтому для профилактики заболевания необходимо минимизировать риск попадания клеща на тело. Рекомендуется, собираясь в лес или парк, выбирать одежду светлых тонов, чтобы без затруднений обнаружить клеща. При этом лучше надеть одежду, которая максимально закрывает тело. Например, рубашку с длинным рукавом, штаны с резинкой на лодыжке, шарф на шее и обязательно головной убор.

Во время прогулки нежелательно сидеть на траве и контактировать с листвой. Также стоит периодически осматривать тело на наличие клещей. При обнаружении присосавшегося клеща необходимо обратиться за медицинской помощью.