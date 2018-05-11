В Подмосковье с начала года зарегистрировали 13,5 тысячи браков

МОСКВА, 11 май — РИА Новости. В регионе отмечается снижение числа разводов.

С января по май 2018 года было зарегистрировано 13,5 тысячи браков. За аналогичный период 2017 года число зарегистрированных браков в Подмосковье составило чуть более 14 тысяч. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на первого заместителя председателя правительства региона Ольгу Забралову.

По ее словам, в регионе наблюдается снижение количества разводов. За четыре месяца 2018 года в регионе было расторгнуто 10,8 тысячи браков, в 2017 году — 10,9 тысячи.

"В Московской области проводится работа по снижению количества расторгнутых браков. Функционируют 54 центра, где сотрудники стараются сохранить семьи, которые находятся на грани развода. К работе привлекаются психологи, представители духовенства, органов опеки и другие. В среднем, в год на базе этих центров проводится более 150 занятий", — сообщила Ольга Забралова.