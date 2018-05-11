Составлен рейтинг популярных мест отдыха на водоемах РФ в майские праздники

МОСКВА, 11 мкая — РИА Новости. Истра вошла в топ-3 популярных мест для отдыха в России во время майских праздников.

Подмосковная Истра вошла в топ-3 популярных мест для отдыха на реках и озерах в России с 1 по 10 мая. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на один из российских сервисов бронирования жилья.

Кроме Истры в топ-5 вошли Астрахань, Банное в Башкирии, Токсово в Ленинградской области и Чемал на Алтае.

На жилье в период майских праздников в Истре семья тратила в среднем три тысячи рублей в сутки.

В список популярных городов страны для поездок на майские праздники попали Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Ялта и Казань.

