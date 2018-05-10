Выставка, посвященная истории российского футбола, открылась в Подмосковье

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Накануне чемпионата мира-2018 по футболу в подмосковном Сергиевом Посаде открылась выставка, посвященная истории отечественного футбола, сообщает региональное министерство культуры.

"Это совместный проект Сергиево-Посадского музея-заповедника с государственным музейно-выставочным центром "РОСИЗО". Об истории отечественного футбола на выставке расскажут фотографии, книги, предметы клубной атрибутики (в том числе с автографами игроков).

Так, в одном из разделов экспозиции представлены игровой свитер, перчатки и медаль за победу в Кубке УЕФА вратаря ЦСКА и сборной России Игоря Акинфеева", — говорится в сообщении.

© Фото : министерство культуры Московской области Выставка, посвященная истории российского футбола в Сергиевом Посаде © Фото : министерство культуры Московской области Выставка, посвященная истории российского футбола в Сергиевом Посаде

В нем уточняется, что основу выставки составили живописные произведения Бориса Дейкина, Константина Дорохова, Виктора Мидлера, Сергея Христофорова, Михаила Штейнера и других мастеров. В ряду графических работ 1940-х годов — плакаты Александра Дейнеки, Петра Караченцова, литографии Татьяны Ереминой. Скульптурные работы представлены в бронзе, мраморе, известняке и гипсе. Самые ранние относятся к 1930-м годам.