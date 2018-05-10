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Новости Подмосковья

Более 600 тысяч человек прошли в "Бессмертном полку" в Подмосковье

Сюжет:
"Бессмертный полк" - 2018 (91)
10:1910.05.2018
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© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Московской областиАкция Бессмертный полк в ПодмосковьеАкция Бессмертный полк в Подмосковье
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Московской области

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Более 600 тысяч человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Подмосковье, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Акция Бессмертный полк в Москве. 9 мая 2018
© РИА Новости / Максим Блинов
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Более десяти миллионов россиян приняли участие в акции "Бессмертный полк"
"Акция прошла во всех 67 муниципалитетах Московской области. Общее количество участников 619,7 тысячи человек. Это в полтора раза больше, чем в предыдущем году. Акция "Бессмертный полк" проходит на территории Подмосковья с 2015 года", — говорится в сообщении.

В нем уточняется, что в Люберцах в акции приняли участие 36 тысяч человек, в Подольске — 29, в Красногорске — порядка 20 тысяч человек. В красногорском шествии принял участие губернатор региона Андрей Воробьев. Он прошел с портретом своего прадеда Василия Воробьева, удостоенного ордена "Красной звезды".

Ранее сообщалось, что за три года в Военный комиссариат Московской области обратились свыше 10 тысяч жителей Подмосковья с запросами о подвигах родных на войне.

Международная акция "Бессмертный полк"
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанк9 мая 2015 года акция "Бессмертный полк" впервые прошла по улицам Москвы и Красной площади после военного парада к 70-летию Победы.Акция Бессмертный полк в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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9 мая 2015 года акция "Бессмертный полк" впервые прошла по улицам Москвы и Красной площади после военного парада к 70-летию Победы.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкАкция "Бессмертный полк" на сегодняшний день охватывает более 80 государств.Девочка на акции Бессмертный полк в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Акция "Бессмертный полк" на сегодняшний день охватывает более 80 государств.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВ этом году в шествии на Красной площади приняли участие Владимир Путин с портретом своего отца-фронтовика Владимира Спиридоновича, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (второй справа) и президент республики Сербии Александр Вучич (слева).Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент республики Сербии Александр Вучич принимают участие в акции Бессмертный полк
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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В этом году в шествии на Красной площади приняли участие Владимир Путин с портретом своего отца-фронтовика Владимира Спиридоновича, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (второй справа) и президент республики Сербии Александр Вучич (слева).
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВ Москве с портретами погибших в Великой Отечественной войне родственников прошли более миллиона человек.Акция Бессмертный полк в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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В Москве с портретами погибших в Великой Отечественной войне родственников прошли более миллиона человек.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВ Луганске и Донецке в шествии "Бессмертный полк" поучаствовали более ста тысяч человек. С каждым годом акция становится популярнее.Акция Бессмертный полк в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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В Луганске и Донецке в шествии "Бессмертный полк" поучаствовали более ста тысяч человек. С каждым годом акция становится популярнее.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкВ Петербурге наряду с Москвой проходят самые массовые шествия "Бессмертного полка". В этом году в северной столице в акции принимают участие около 700 тысяч человек.Участники акции Бессмертный полк в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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В Петербурге наряду с Москвой проходят самые массовые шествия "Бессмертного полка". В этом году в северной столице в акции принимают участие около 700 тысяч человек.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкВ Крыму шествие возглавил глава региона Сергей Аксенов. По окончанию акции все желающие отправились возложить цветы к мемориалу "Могила Неизвестного солдата".Участники акции Бессмертный полк в Симферополе. 9 мая 2018
© РИА Новости / Александр Полегенько
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В Крыму шествие возглавил глава региона Сергей Аксенов. По окончанию акции все желающие отправились возложить цветы к мемориалу "Могила Неизвестного солдата".
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкМногие участники "Бессмертного полка" приехали в Новороссийск специально для участия в акции, потому что это единственный на Кубани город-герой.Участники акции Бессмертный полк в Новороссийске
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Многие участники "Бессмертного полка" приехали в Новороссийск специально для участия в акции, потому что это единственный на Кубани город-герой.
© РИА Новости / Александр ПирагисПерейти в фотобанкНа Камчатке в программу "Бессмертного полка" внесли новшества. У стелы "Город воинской славы" работала мобильная палатка, в которой волонтеры помогали всем желающим отыскать в сети Интернет информацию о родственниках, пропавших во время Великой Отечественной войны.Участники акции Бессмертный полк в Петропавловске-Камчатском
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
На Камчатке в программу "Бессмертного полка" внесли новшества. У стелы "Город воинской славы" работала мобильная палатка, в которой волонтеры помогали всем желающим отыскать в сети Интернет информацию о родственниках, пропавших во время Великой Отечественной войны.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкВолонтеров 85 регионов страны для участия в организации шествия "Бессмертный полк" определил конкурс "Послы победы".Участники акции Бессмертный полк в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Волонтеров 85 регионов страны для участия в организации шествия "Бессмертный полк" определил конкурс "Послы победы".
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкНа сайте движения "Бессмертный полк" можно внести имя своего родственника с краткой биографией в список имен участников Великой Отечественной войны.Участница акции Бессмертный полк в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
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На сайте движения "Бессмертный полк" можно внести имя своего родственника с краткой биографией в список имен участников Великой Отечественной войны.
© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкВ Пятигорске прошло торжественное Факельное шествие, в рамах которого жители возложили цветы и горящие свечи к мемориалу "Огонь Вечной Славы".Участники акции Бессмертный полк в Пятигорске
© РИА Новости / Денис Абрамов
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В Пятигорске прошло торжественное Факельное шествие, в рамах которого жители возложили цветы и горящие свечи к мемориалу "Огонь Вечной Славы".
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкВ Ростовской области почти три тысячи инвалидов и участников Великой Отечественной войны получат выплату в 10 тысяч рублей ко Дню Победы.Участники акции Бессмертный полк в Ростове-на-Дону
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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В Ростовской области почти три тысячи инвалидов и участников Великой Отечественной войны получат выплату в 10 тысяч рублей ко Дню Победы.
© РИА Новости / Варвара ГертьеПерейти в фотобанкВ Иваново прошел детский парад Победы "Дорогами памяти". Около трехсот детсадовцев пели военные песни, танцевали и вспоминали своих прадедов.Участники акции Бессмертный полк, проходящего в рамках детского парада Победы Дорогами памяти в Иваново. 8 мая 2018 года
© РИА Новости / Варвара Гертье
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В Иваново прошел детский парад Победы "Дорогами памяти". Около трехсот детсадовцев пели военные песни, танцевали и вспоминали своих прадедов.
© РИА Новости / Данило Гарчиа Ди МеоПерейти в фотобанкВ Риме участников "Бессмертного полка" не остановил даже затяжной ливень. Акция привлекла не только живущих в Италии соотечественников, но и самих итальянцев.Участники акции Бессмертный полк в Риме
© РИА Новости / Данило Гарчиа Ди Мео
Перейти в фотобанк
В Риме участников "Бессмертного полка" не остановил даже затяжной ливень. Акция привлекла не только живущих в Италии соотечественников, но и самих итальянцев.
© РИА Новости / Алексей АгарышевПерейти в фотобанкВ Вашингтоне от Белого дома к мемориалу Второй мировой войны прошли около 700 тысяч человек. Своеобразной отличительной чертой шествия в Вашингтоне стало исполнение песен под аккомпанемент баяна.Участники акции Бессмертный полк в Вашингтоне. 5 мая 2018
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в фотобанк
В Вашингтоне от Белого дома к мемориалу Второй мировой войны прошли около 700 тысяч человек. Своеобразной отличительной чертой шествия в Вашингтоне стало исполнение песен под аккомпанемент баяна.
© РИА Новости / Александр ГармаевПерейти в фотобанкРусская диаспора в Южной Корее поддержала акцию "Бессмертный полк" и привлекла внимание не только соотечественников, но и коренных жителей.Участники акции Бессмертный полк и праздничных мероприятий в Сеуле, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
© РИА Новости / Александр Гармаев
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Русская диаспора в Южной Корее поддержала акцию "Бессмертный полк" и привлекла внимание не только соотечественников, но и коренных жителей.
© РИА Новости / Александр ГармаевПерейти в фотобанкАкция прошла также на территории посольства России в Токио. Мероприятие было неофициальным, в основе его проведения лежит активность и желание россиян, проживающих в Японии.Участники акции Бессмертный полк и праздничных мероприятий в Сеуле, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 6 мая 2018 года
© РИА Новости / Александр Гармаев
Перейти в фотобанк
Акция прошла также на территории посольства России в Токио. Мероприятие было неофициальным, в основе его проведения лежит активность и желание россиян, проживающих в Японии.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкШествие в Лиссабоне возглавила певица Юлия Самойлова - российская участница международного музыкального конкурса Евровидение.Участник акции Бессмертный полк в Лиссабоне. 6 мая 2018 года
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Шествие в Лиссабоне возглавила певица Юлия Самойлова - российская участница международного музыкального конкурса Евровидение.
© РИА Новости / Хавьер ЛуэнгоПерейти в фотобанкВ Испании шествие прошло в шести городах. Туристы и местные жители с удивлением смотрели на происходящее и снимали "Бессмертный полк" на телефоны.Участники акции Бессмертный полк в Барселоне. 6 мая 2018 года
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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В Испании шествие прошло в шести городах. Туристы и местные жители с удивлением смотрели на происходящее и снимали "Бессмертный полк" на телефоны.
© РИА Новости / Елена ШестернинаПерейти в фотобанкВ Мадриде впереди шествия несли Знамя Победы - копию того самого, который водрузили над Рейхстагом 1 мая 1945 года Алексей Берест, Михаил Егоров и Мелитон Кантария.Участники акции Бессмертный полк в Мадриде. 6 мая 2018 года
© РИА Новости / Елена Шестернина
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В Мадриде впереди шествия несли Знамя Победы - копию того самого, который водрузили над Рейхстагом 1 мая 1945 года Алексей Берест, Михаил Егоров и Мелитон Кантария.
© РИА Новости / Михаил АлаеддинВ Сирии "Бессмертный полк" прошел впервые. Среди портретов героев Великой Отечественной войны на акции можно было увидеть и тех россиян, которые погибли в арабской республике за последние годы.Участники акции Бессмертный полк в Латакии, Сирия. 8 мая 2018
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
В Сирии "Бессмертный полк" прошел впервые. Среди портретов героев Великой Отечественной войны на акции можно было увидеть и тех россиян, которые погибли в арабской республике за последние годы.
© РИА Новости / Александр ШеметовПерейти в фотобанкВ Канаде участники шествия раздавали прохожим буклеты на английском языке, рассказывающие о союзничестве СССР и Канады в годы Второй мировой войны.Участники акции Бессмертный полк в Калгари. 6 мая 2018 года
© РИА Новости / Александр Шеметов
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В Канаде участники шествия раздавали прохожим буклеты на английском языке, рассказывающие о союзничестве СССР и Канады в годы Второй мировой войны.
© SputnikВторой раз акция прошла во Вьетнаме. После шествия на праздничном концерте прозвучали российские песни военных лет, многие из которых были перевели на вьетнамский язык.Участники акции Бессмертный полк в Ханое
© Sputnik
Второй раз акция прошла во Вьетнаме. После шествия на праздничном концерте прозвучали российские песни военных лет, многие из которых были перевели на вьетнамский язык.
© Фото : Представительство Россотрудничества в МароккоВ Марокко в рамках шествия "Бессмертного полка" провели акцию "Солдатская каша", в рамках которой все желающие могли попробовать гречневую кашу с тушенкой.Участники акции Бессмертный полк в Марокко
© Фото : Представительство Россотрудничества в Марокко
В Марокко в рамках шествия "Бессмертного полка" провели акцию "Солдатская каша", в рамках которой все желающие могли попробовать гречневую кашу с тушенкой.
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