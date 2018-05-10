Более 600 тысяч человек прошли в "Бессмертном полку" в Подмосковье

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Более 600 тысяч человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Подмосковье, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

"Акция прошла во всех 67 муниципалитетах Московской области. Общее количество участников 619,7 тысячи человек. Это в полтора раза больше, чем в предыдущем году. Акция "Бессмертный полк" проходит на территории Подмосковья с 2015 года", — говорится в сообщении.

В нем уточняется, что в Люберцах в акции приняли участие 36 тысяч человек, в Подольске — 29, в Красногорске — порядка 20 тысяч человек. В красногорском шествии принял участие губернатор региона Андрей Воробьев. Он прошел с портретом своего прадеда Василия Воробьева, удостоенного ордена "Красной звезды".

Ранее сообщалось, что за три года в Военный комиссариат Московской области обратились свыше 10 тысяч жителей Подмосковья с запросами о подвигах родных на войне.