Подмосковный егерь ищет останки солдат, погибших в Великой Отечественной

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. На протяжении 30 лет он водит поисковые отряды по местам сражений.

Егерь Виктор Анисимов из села Семеновское Можайского района на протяжении 30 лет водит поисковиков по местам боевых сражений. Об этом рассказал корреспондент телеканала " 360 ". Еще в детстве Виктор Анисимов находил на своем участке патроны и оружие, потом находками стали судьбы людей. Сейчас, вспоминая о каждом, кого нашел, 60-летний мужчина не может сдержать слез.

За прошедший год на территории леса и поля рядом с селом Семеновское были найдены останки более 150 советских солдат. На дороге в знак об этом был установлен деревянный крест. Местные жители называют этот участок Долиной смерти.

"Здесь земля поет, потому что повсюду металл. А если человек в земле, обычно начинает все вокруг фонить. У солдата же с собой патроны в карманах, вещмешки, противогазные сумки, гранаты, оружие", — рассказывает Виктор Анисимов.

В настоящее время останки 63 солдат опознаны, переданы родным и захоронены. Другие по-прежнему остаются неизвестными. В 1942 году на этой территории шли ожесточенные бои. Точное число погибших пока установить невозможно, до сих пор продолжаются поиски.

Виктор Анисимов бережно хранит у себя останки неопознанных солдат. Егерь надеется, что отыщутся их родные, и спустя 73 года после Победы солдаты, которые отдали свои жизни, наконец вернутся домой.