Подмосковный егерь ищет останки солдат, погибших в Великой Отечественной

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. На протяжении 30 лет он водит поисковые отряды по местам сражений.
За прошедший год на территории леса и поля рядом с селом Семеновское были найдены останки более 150 советских солдат. На дороге в знак об этом был установлен деревянный крест. Местные жители называют этот участок Долиной смерти.
"Здесь земля поет, потому что повсюду металл. А если человек в земле, обычно начинает все вокруг фонить. У солдата же с собой патроны в карманах, вещмешки, противогазные сумки, гранаты, оружие", — рассказывает Виктор Анисимов.
В настоящее время останки 63 солдат опознаны, переданы родным и захоронены. Другие по-прежнему остаются неизвестными. В 1942 году на этой территории шли ожесточенные бои. Точное число погибших пока установить невозможно, до сих пор продолжаются поиски.
Виктор Анисимов бережно хранит у себя останки неопознанных солдат. Егерь надеется, что отыщутся их родные, и спустя 73 года после Победы солдаты, которые отдали свои жизни, наконец вернутся домой.