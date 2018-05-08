Делегация Подмосковья возложила венки к Могиле Неизвестного Солдата

Возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду

Возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Делегация Московской области во главе с губернатором региона Андреем Воробьевым возложила венки к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду и памятнику маршалу Жукову, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"В церемонии приняли участие члены областного правительства, председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов, митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, главы городских округов и районов Подмосковья, ветераны Великой Отечественной войны, Герои Советского Союза, Герои России, почетные граждане Московской области, представители Общественной палаты региона и патриотических общественных организаций", — говорится в сообщении.

В нем уточняется, что присутствующие почтили память погибших защитников Отечества минутой молчания у стен Кремля. Церемония завершилась маршем роты почетного караула и военного оркестра.