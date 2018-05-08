Более 50 подмосковным автобусам присвоят имена ветеранов

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Более 50 автобусам подмосковных маршрутов присвоят имена ветеранов Великой Отечественной войны, сообщили РИА Новости в "Мострансавто".

"Акция памяти "Автобус Победы" запускается в преддверии Дня Победы. До середины июня 51 автобус в Подмосковье будет выходить на рейс под именами работников автопредприятий региона, участвовавших в Великой Отечественной войне", — сообщил собеседник агентству.

Он уточнил, что сотрудники автопредприятий Подмосковья в первые месяцы сражений автоколоннами уезжали на фронт. Многие не вернулись, большинство были удостоены высоких наград.

Подвижной состав оформят в праздничном стиле, на бортах разместят и краткий рассказ о герое, в честь которого будет названо транспортное средство. "Именные" автобусы появятся во всех районах Подмосковья и будут выходить на рейсы до середины июня, когда будет отмечаться еще одна памятная дата — день начала Великой Отечественной войны.