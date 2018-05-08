Более 1,5 тыс ветеранов прошли лечение в подмосковном госпитале в 2018 году

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Более полутора тысяч участников Великой Отечественной войны прошли лечение в областном госпитале для ветеранов войн, говорится в сообщении подмосковного Минздрава.

"Ежегодно в медучреждении проходят лечение более шести тысяч ветеранов войны и лиц, имеющих аналогичные льготы. В составе госпиталя развернуты девять стационарных специализированных лечебных отделений на 465 коек, медицинская помощь оказывается по 22 врачебным специальностям", — уточняется в сообщении.

Как уточнил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков, слова которого приводит пресс-служба ведомства, Московский областной госпиталь для ветеранов войн в Солнечногорском районе Подмосковья является единственным многопрофильным лечебным учреждением в регионе по оказанию специализированной высококвалифицированной медицинской помощи ветеранам войн и лицам, приравненным к ним по льготам.

"Современное оснащение лечебным и диагностическим оборудованием, позволяют широко использовать в лечебной практике диагностические методы. В областном госпитале ветеранам войн за четыре месяца 2018 года было проведено 42 высокотехнологичные операции", — сказал Марков.

Как отметил министр, в медучреждении отмечается тенденция к увеличению числа пролеченных пациентов: если в 2016 году здесь прошли лечение 10,3 тысячи человек, то в 2017 году — уже 10,7 тысячи.