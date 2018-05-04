Пассажирские теплоходы начали курсировать в Подмосковье по трем маршрутам

МОСКВА, 4 май — РИА Новости. Водным видом транспорта в Коломне в 2017 году воспользовались почти три тысячи пассажиров.

Экипажи закончили долгий зимний ремонт и выходят в плаванье. Пассажирские теплоходы в Московской области курсируют по трем маршрутам ‐ Лыткарино, Коломна и Серпухов. Об этом сообщил телеканал "360".

Некоторые жители области давно ждали открытия навигации, так как для них это единственная возможность добраться до дома. Например, для жителей деревни Притыка теплоход является единственным транспортом, чтобы добраться в Коломну. Протяженность маршрута составляет 24 километра. На дорогу нужно потратить полтора часа.

По словам замминистра транспорта Московской области Святослава Иванова, все три маршрута социальные, носят высокую социальную значимость.

"Маршруты связывают отдаленные районы, которые не имеют возможность подъезда по дорогам общего пользования. Ежегодно Минтранспорт заказывает эту работу у перевозчиков водным транспортом", — отметил замминистра транспорта Московской области Святослав Иванов.

В этом году купить билет на теплоход можно с помощью бесконтактной банковской карты или гаджетов. Также можно оплатить наличными или картой "Стрелка". В 2017 году пассажирскими теплоходами в Коломне воспользовались около трех тысяч человек. По мнению специалистов, в этом году пассажиров будет не меньше.