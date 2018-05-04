Лобня и Степыгино получили статус "Населенный пункт воинской доблести"

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Грамоты о подтверждении статуса населенных пунктов воинской доблести вручены главам подмосковных Лобни и Домодедова, где во время Великой Отечественной войны проходили ожесточенные бои с фашистскими захватчиками, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

"Чтобы еще раз отметить силу духа наших отцов, дедов и прадедов мы по традиции вручаем городам, поселкам и деревням Подмосковья звание "Населенный пункт воинской доблести". В этом году его удостоилась Лобня и деревня Степыгино городского округа Домодедово", — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, вручая в пятницу грамоты главе Лобни Евгению Смышляеву и председателю городского отделения организации "Блокадники Ленинграда" Галине Журкиной, а также главе Домодедова Александру Двойных и старосте деревни Степыгино Николаю Седову.

Под Лобней, за 30 километров от столицы, в конце ноября 1941 года, были остановлены немецко-фашистские войска, после чего началось контрнаступление Красной Армии. Возле деревни Степыгино под Домодедовом 6 августа 1941 года летчиком Виктором Талалихиным совершен первый в истории авиации ночной воздушный таран противника. А жители поселка внесли большой вклад в функционирование аэродрома Степыгино, и, соответственно, в выполнение боевых задач авиации.

Звание "Населенный пункт воинской доблести" присваивается с 2015 года муниципальным образованиям Подмосковья, где во время Великой Отечественной войны проходили ожесточенные сражения. Звание присвоено порядка двадцати населенным пунктам.