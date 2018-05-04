В Подмосковье зафиксировали 200 тысяч нарушений ПДД за майские праздники

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Около 200 тысяч нарушений ПДД зафиксировано в Подмосковье во время майских праздников, что в два раза больше, чем в будние дни, сообщила пресс-служба министерства транспорта Московской области.
В пресс-службе напомнили, что с конца апреля на дорогах Московской области начали работать более 1,2 тысяч комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения. Из них 1011 стационарных и 200 передвижных комплексов фото-видеофиксации.
Комплексы фиксируют превышение скорости, выезд на встречную полосу, движение по обочинам, проезд перекрестков на запрещенный сигнал светофора, комплексы также распознают номерные знаки, в том числе и поврежденные. При этом стационарные комплексы не распознаются радаром, пояснили в пресс-службе.
Комплексы работают на всей дорожной сети Московской области. В первую очередь они установлены на всех самых аварийных автодорогах и потенциально опасных участках федеральных и региональных автодорог. Мобильные комплексы меняют дислокацию в зависимости от дорожно-транспортной ситуации в регионе, добавили в ведомстве.