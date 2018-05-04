Зазывал-таксистов уберут из аэропортов московского транспортного узла

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Таксисты, назойливо предлагающие свои услуги пассажирам "Шереметьева", "Домодедова" и "Жуковского", окажутся под запретом, говорится в сообщении подмосковного Минтранса.
Инициатором ввести штрафы для таксистов, гадалок и гостиничных агентов за назойливое предложение своих услуг пассажирам выступил международный аэропорт "Шереметьево". Введение единых правил поведения в аэропортах и административной ответственности за их нарушение поддержали также аэропорты "Домодедово" и "Жуковский".
Контроль над соблюдением правил возложат на инспекторов подмосковного Минтранса. По словам Трескова, состав инспекторов сформирован, сейчас в подразделении около 70 человек, по мере необходимости их число будет увеличено. "Сотрудники ведомства будут находиться на территории аэропортов с этой недели. И их главная цель — не привлечь людей к административной ответственности, а разъяснять новые правила", — пояснил глава регионального Минтранса.