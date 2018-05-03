Более 70 мероприятий пройдут в подмосковных парках в День Победы

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. В День Победы в 40 подмосковных парках культуры и отдыха пройдут более 70 мероприятий, сообщает пресс-служба регионального Минкульта.

"Ожидается, что в праздновании Дня Победы в подмосковных парках культуры и отдыха примут участие более 90 тысяч человек", — уточняется в сообщении.

Посетители парка культуры и отдыха и центрального парка в Клину, центрального парка Наро-Фоминска, парка культуры и отдыха Дмитровского района, парка культуры и отдыха "Солнечный берег" Талдомского района станут участниками Всероссийской акции "Георгиевская ленточка". Здесь же гостей ждут интерактивные площадки, тематические фотозоны, уроки танцев, викторины, посвященные событиям второй мировой войны.

В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной пройдет легкоатлетический забег для детей, а в парке культуры и отдыха имени Степанова в Серпухове подготовили программу "Свободный микрофон" — все желающие смогут исполнить со сцены песни военных лет. Фейерверки ждут посетителей парков в Красногорске, Егорьевске, Воскресенске, Домодедове и Наро-Фоминске.

Бесплатные кинопоказы в рамках акции "Летний кинотеатр" запланированы в Клину и Ивантеевке. В Щелкове проведут конкурс детских рисунков "Победа деда — моя Победа", историческую реконструкцию боя, военно-спортивные игры. Во многих парках будут развернуты военно-полевые кухни.