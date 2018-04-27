КРАСНОГОРСК (Московская область), 27 апр — РИА Новости. Более трех миллиардов рублей будет направлено в этом году на мероприятия по повышению безопасности пешеходов, в этом году власти планируют применить системный подход к снижению смертности на дорогах, сообщил журналистам министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игорь Тресков.

"В прошлом году в Подмосковье "отработали" десять наиболее аварийных трасс, таких как Егорьевское, Пятницкое, Можайское шоссе и другие вылетные магистрали с наибольшим числом погибших — на них приходилось порядка 40% граждан, погибших на подмосковных трассах. В этом году мы взяли 79 дорог. И в этом году "отработаем" именно эти дороги системным образом", — сказал Тресков, говоря о планах работы ведомства в 2018 году.

На самых опасных участках дорог установят камеры фотовидеофиксации, обустроят 249 километров тротуаров вдоль дорог Московской области, 364 шумовые полосы перед переходами, на 250 километрах дорог будет установлено дополнительное освещение, будут устанавливать Г-образные светофоры, которые подсвечивают пешеходные переходы, заранее оповещая водителей об опасном участке. "Все мероприятия делаем не по частям, а комплексно, чтобы один раз сделать дороги и потом длительное время к ним не возвращаться", — сказал Тресков. По его словам, на эти цели из бюджета выделено порядка 3 миллиардов рублей.

Ранее Тресков сообщил, что в первом квартале 2018 года снижение смертности на подмосковных дорогах составило 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сохранены 38 жизней.