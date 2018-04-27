В Подмосковье на инспекторов ДПС с камерами напали 11 раз с начала весны

КРАСНОГОРСК (Московская область), 27 апр — РИА Новости. С начала весеннего сезона на подмосковных инспекторов с мобильным камерами фотовидеофиксации совершено 11 нападений, по всем эпизода возбуждены уголовные дела, сообщил журналистам замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Игорь Королев.

"Сложилось мнение, что с помощью камер какие-то частные компании зарабатывают деньги на автовладельцах. Напоминаю, это государственное имущество, установленное для улучшения ситуации на дорогах, и никакой личной выгоды здесь не возникает", — сказал Королев.

Такое правонарушение по статье 98 УК РФ ("Умышленное уничтожение или повреждение государственного или общественного имущества") наказывается лишением свободы на срок до одного года, или исправительными работами на тот же срок, или штрафом до двух МРОТ, или возложением обязанности загладить причиненный вред.

Ранее сообщалось, что с начала 2018 года количество камер фотовидеофиксации на подмосковных дорогах увеличилось в 5,5 раз и составило 1,211 тысячи камер. Из них 200 составляют мобильные камеры, на которые нападают автовладельцы.