Более 1,2 тысячи камер фотофиксации установили на подмосковных дорогах

КРАСНОГОРСК (Московская область), 27 апр — РИА Новости. Более 1,2 тысячи камер фотовидеофиксации установили к началу апреля на подмосковных дорогах, сообщил журналистам министр транспорта и дорожной инфраструктуры Игорь Тресков.

"Превышение скоростного режима — одна из основных причин, почему на дорогах гибнут люди. Опыт показывает, что наличие камер на дороге является существенным актовом для стимула снижения скорости. Как следствие — сохраняются человеческие жизни", — сказал Тресков.

К началу апреля на дорогах Подмосковья установлены и работают 1,2 тысячи камер фотовидеофиксации — по сравнению с прошлым годом — в 5,5 раз больше. Из них 1011 стационарных комплексов и 200 — передвижные, которые в зависимости от дорожной ситуации перемещается на участки дорог с наиболее напряжённым в конкретное время трафиком.

По данным министра, за первый квартал 2018 года наблюдается снижение количества погибших на подмосковных дорогах. "По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снижение смертности на дорогах в Подмосковье составило 18%. 38 человек сохранили свои жизни", — отметил Тресков.