Сотрудники МОНИКИ спасли жизнь беременной женщине

Врачи во время операции

Врачи во время операции

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Ей провели операцию на сердце на 18-ой неделе беременности.

Кардиохирурги Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского провели операцию беременной женщине. Она поступила с признаками инфекционного эндокардита трехстворчатого клапана: лихорадкой, выраженной одышкой, явлениями воспаления и интоксикации организма. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Женщина была на 18-й неделе беременности. Среди беременных женщин такое заболевание встречается крайне редко (составляет 0,006%). Оно могло негативно отразиться на развитии плода и стоить жизни будущей маме и ребенку.

Министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков заявил, что было выполнено протезирование трехстворчатого клапана биологическим протезом.

"Учитывая высокий риск развития проблем у плода, операция выполнялась в условиях искусственного кровообращения на работающем сердце. За состоянием беременной постоянно наблюдали специалисты. До, во время и после оперативного вмешательства проводилось УЗ-исследование для контроля состояния плода", — добавил глава регионального Минздрава.

Министр отметил, что операция прошла успешно для матери и ребенка. На данный момент женщина продолжает лечение по месту жительства.