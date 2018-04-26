Во время ЧМ-2018 подмосковные диспетчеры Системы 112 заговорят на 8 языках

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Во время проведения чемпионата мира по футболу-2018 подмосковные диспетчеры смогут принимать экстренные вызовы на восьми языках, сообщает пресс-служба первого заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.
"Все переводчики пройдут специальную подготовку во второй половине мая, в рамках которой лингвисты узнают об особенностях работы Системы-112, а также изучат алгоритмы обработки экстренных вызовов", — говорится в сообщении.
Ранее планировалось привлечение специалистов для общения на шести языках, теперь перечень расширен до восьми. Помимо английского это испанский, французский, немецкий, португальский, китайский, итальянский и арабский языки.
"Номер "112" — это общепринятый в Европе единый номер вызова экстренных служб. Благодаря этому большинство иностранных гостей, прибывших на мероприятия Чемпионата мира 2018 года, в случае необходимости смогут комфортно пользоваться функцией вызова экстренных служб на территории Подмосковья, заключается в сообщении.