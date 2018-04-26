Подмосковная Лобня стала городом воинской доблести

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Ещё двум муниципальным образованиям Московской области присвоено звание "Населенный пункт воинской доблести" — городу Лобне и деревне Степыгино в Домодедовском городском округе.

Соответствующие законы рассмотрены и одобрены на заседании Мособлдумы.

"Один из рубежей по защите Москвы проходил на Лобненском направлении, здесь находился максимально приближенных к столице участок. Ожесточённые бои здесь с 29 ноября по 8 декабря 1941 года и внесли основополагающий вклад в защиту Москвы", — отметил заместитель председателя правительства Московской области — руководитель Главного управления территориальной политики Александр Костомаров, представляя региональным депутатам проекты законов.

Он также напомнил, что возле деревни Степыгино под Домодедовом 6 августа 1941 года летчиком Виктором Талалихиным совершён первый в истории авиации ночной воздушный таран противника. "Жители внесли большой вклад в функционирование аэродрома Степыгино, и, соответственно, в выполнение боевых задач", — напомнил Костомаров.

Оба закона приняты в целом большинством голосов.