Более 1200 возгораний сухой травы зафиксировали в Подмосковье в 2018 году

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. С начала пожароопасного периода в регионе зарегистрировано пять очагов природных пожаров.

С начала года в Подмосковье было зарегистрировано более 1200 возгораний сухой травы. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на главу ГУ МЧС РФ по Московской области Сергея Полетыкина.

По его словам, в регионе было обнаружено 130 термических точек. 85 из них подтвердились.

"Также зарегистрировано 1285 случаев возгорания сухой травянистой растительности", — добавил Полетыкин.

Кроме того, в Подмосковье зарегистрировано пять очагов природных пожаров с начала пожароопасного периода. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года этот показатель на 17% меньше.