Лобня и Степыгино станут населенными пунктами воинской доблести

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. В 2018 году почетного звания в регионе также удостоились село Ярополец, деревня Ленино, поселок Колюбакино и Звенигород.

Городу Лобня и деревне Степыгино, расположенной в городском округе Домодедово, могут присвоить почетное звание "Населенный пункт воинской доблести". Эти вопросы рассмотрят на заседании депутаты Московской областной думы в четверг. Об этом сообщил телеканал "360".

Как рассказал спикер регионального парламента Игорь Брынцалов, он уверен в единогласной поддержке депутатами данного постановления. Председатель Мособлдумы подчеркнул, что Лобня и деревня Степыгино "имеют полные основания для получения звания".

Закон, позволяющий присваивать населенным пунктам, где проходили сражения во время Великой Отечественной войны почетное звание "Населенный пункт воинской доблести" был принят Думой в 2015 году.

В 2018 году почетного звания "Населенный пункт воинской доблести" удостоилось село Ярополец Волоколамского района, деревня Ленино города Истры, поселок Колюбакино Рузского района и Звенигород.