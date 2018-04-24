В Подмосковье могут принять закон о содержании животных на территории СНТ

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Закон об ответственном обращении с животными, в частности, в отношении собак на дачных участках и в садовых товариществах Подмосковья, планируется принять в 2018 году, сообщил председатель Союза дачников Подмосковья, первый заместитель председателя Московской областной думы Никита Чаплин.

"В этом году, в год собаки, мы планируем принять закон об ответственном обращении с животными на территории садовых товариществ. Мы должны защитить права животных, мы должны гарантировать права животных, потому что нередки случаи, когда летом подкармливают собаку и даже содержат ее, а потом бросают. И собаки попадают в отлов", — сказал Чаплин.

Он отметил, что в регионе создана инициативная группа, которая разрабатывает правила содержания домашних животных на территории садовых товариществ. Правила обсудят с председателями СНТ и зоозщитниками, затем утвердят с учетом поступивших поправок.

По словам Чаплина, на недавно прошедшем форуме дачников Подмосковья, вопрос ответственного содержания животных на территории СНТ был одним из самых обсуждаемых.