Глава подмосковного Красноармейска подал в отставку

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Глава Подмосковного Красноармейска Максим Копылов принял решение завершить работу на посту главы города, сообщается на сайте городской администрации.

Максим Копылов принял решение завершить работу на посту главы города. Об этом он сообщил сегодня на внутренней планёрке в администрации города, а также на своей официальной странице в instagram, говорится в сообщении.

"Сегодня я хочу сообщить о том, что принял решение завершить работу на посту главы города. За тот период, что я возглавлял город, думаю, я сумел поменять вектор его развития в лучшую сторону…. Красноармейск был и остается для меня родным городом, которому я желаю развития, благополучия и процветания", — цитируются в сообщении слова Копылова.

Копылов возглавил администрацию Красноармейска 23 марта 2017 года.