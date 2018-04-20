Подмосковные медики выходили недоношенного ребенка

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Специалисты Щелковского перинатального центра в Подмосковье выходили девочку, родившуюся с экстремально низкой массой тела в 490 грамм, говорится в сообщении регионального Минздрава.

"Девочка родилась раньше срока — на 23-24 неделе", — сообщил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков, его слова приводятся в сообщении.

В нем уточняется, что после рождения ребенок был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), питание осуществлялось через специальный зонд и внутривенно. Кроме того, специалисты перинатального центра провели ребенку кардиохирургическую операцию.

Сейчас ребенок отключен от аппарата ИВЛ. За три месяца в стационаре масса тела девочки увеличилась до 1,82 килограмм. В ближайшее время ребенок и мать будут вписаны из больницы.

В 2017 году в Подмосковье были открыты пять современных центров материнства и детства европейского уровня. Квалифицированную помощь там получают даже дети с экстремально низкой массой тела — от 500 грамм. Родители новорожденного могут находиться в отделении, при необходимости — круглосуточно.