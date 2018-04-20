Воинские захоронения в Подмосковье приведут в порядок на субботнике

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Воинские захоронения приведут в порядок во время общеобластного субботника, который пройдет в Подмосковье 21 апреля, говорится в сообщении регионального Минпотребрынка.

"Министерство потребительского рынка и услуг Московской области в рамках областного субботника, который состоится в этом году 21 апреля, организует работу по приведению в надлежащее состояние кладбищ, находящихся в ведении органов местного самоуправления, а также воинских захоронений, памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", — приводятся в сообщении слова министра Владимира Посаженникова.

В сообщении уточняется, что в рамках мероприятия будут приведены в порядок около 1,8 тысячи воинских захоронений, 841 воинский объект, 85 мемориалов "Вечный огонь", находящихся в Московской области. В прошлом году на субботник по благоустройству воинских захоронений вышли более 30 тысяч жителей Подмосковья.