Новые льготы для промышленных предприятий могут появиться в Подмосковье

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В регионе работают более 1 100 крупных и средних промышленных предприятий.

Руководитель Министерства промышленности и торговли РФ Денис Мантуров подвел итоги работы за 2017 год. В расширенном заседании Министерства принял участие заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев. Об этом сообщил телеканал "360".

Денис Мантуров подчеркнул, что Россия своевременно отреагировала на изменение геополитической конъюнктуры, с 2014 года в импортозамещение было вложено более 600 миллиардов рублей.

"По всей стране развернуто около 1,2 тысячи проектов импортозамещения, треть из которых уже вышли на стадию серийного производства. И сейчас мы опережающими темпами наращиваем долю российского производства в большинстве отраслей", — сообщил Денис Мантуров.

Он также добавил, что новые институты стимулирования инвестиционной активности востребованы бизнесом.

В Подмосковье в прошлом году заключены два СПИК на общую сумму около 16 миллиардов рублей. Всего в регионе функционируют 1 139 крупных и средних промышленных предприятия, что дает 23% налоговых поступлений области. Объем промышленного производства в 2017 году увеличился на 12,1%.

"Промышленность в Московской области — основа экономического роста, дает региону не только налоговые отчисления, но меняет качество жизни в районах. И федеральные, и региональные меры поддержки являются максимально адресными, и мы видим, что подмосковные предприятия ими активно пользуются", — сказал Денис Буцаев.

Компании Московской области активно участвовали в программах поддержки федерального министерства. 18 подмосковных предприятий получили льготные займы ФРП.

"Одна из задач текущего года — развивать региональный фонд поддержки промышленности. Сейчас Фонд рассматривает около 30 заявок на общую сумму более 1,5 миллиарда рублей" — рассказал глава инвестиционного блока региона.

Наибольший интерес инвесторов среди региональных мер поддержки вызвали налоговые льготы, предоставление участков без торгов и вопросы подготовки кадров.

"На данный момент мы — лидеры в стране по количеству инфраструктурно подготовленных площадок, мы рассматриваем возможность внедрения льгот для индустриальных парков, технопарков, промышленных площадок и промышленных кластеров. Важным направлением видим развитие НИОКР, с этой целью хотим внедрить к концу года новую субсидию. Мы заинтересованы в технологической модернизации в регионе в целом, то есть внедрении новых компетенций и технологий как на новых, так и на действующих предприятиях", — заявил Денис Буцаев.