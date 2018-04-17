В Подмосковье создадут реестр проблемных автомоек

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Реестр проблемных автомоек Подмосковья будет составлен по итогам мониторинга, говорится в сообщении Мособлдумы.

"В Московской области будет проведен мониторинг деятельности автомоек. По итогам будет составлен реестр проблемных объектов", — сообщается в пресс-релизе регионального парламента. В нем уточняется, что предложение прозвучало на заседании комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию, на котором обсуждалось негативное воздействие на окружающую среду пунктов для мойки автотранспорта.

Специальные комиссии, созданные в ряде подмосковных муниципалитетов, во время ревизий проверят правильность установки очистных сооружений и прохождение согласований при открытии автомоечных комплексов в регионе.