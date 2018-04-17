Более 1,5 млн деревьев высадят в Подмосковье в рамках акции "Лес Победы"

КРАСНОГОРСК(Московская область), 17 апр — РИА Новости. Более 1,2 тысячи площадок выделены в Подмосковье для проведения акции "Лес Победы", власти рассчитывают, что в акции примут участие более пятисот тысяч человек, которые высадят порядка полутора миллиона деревьев, сообщил журналистам руководитель регионального комитета лесного хозяйства Иван Советников.

"Более 1,2 тысячи площадок выделено для проведения акции на землях поселений и 80 площадок в лесах Подмосковья общей площадью 370 гектар. Планируется высадить более 180 тысяч цветущих пород деревьев и кустарников. На землях лесного фонда — почти 1,5 миллиона сеянцев и саженцев: сосна, дуб, ель. Думаю, в акции приму участие не менее 500 тысяч человек", — сказал Советников. Он отметил, что во многих поселения места для посадки и породы деревьев выбирали путем прямого голосования.

По словам Советникова, одной из крупнейших площадок акции станет Солнечногорск — под площадки для посадок там выделено в общей сложности более 41 гектара. Объявления с адресами, где будет проходить акция, вскоре будут размещены в подмосковных муниципалитетах на жилых домах, в госучреждениях, в социальных сетях и других носителях, добавил Советников.