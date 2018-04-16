Оштрафована организация, эксплуатирующая подмосковный полигон "Ядрово"

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. На организацию, эксплуатирующую полигон ТБО "Ядрово" в Подмосковье, наложен штраф за несоблюдение экологических требований, говорится в сообщении регионального Минэкологии.

"Сотрудники эконадзора Московской области в рамках надзорной деятельности привлекли к ответственности ООО "Ядрово" и вручили представителю организации постановление о наложении штрафа по статье 8.2 кодекса об административных нарушениях РФ ("Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления") на сумму 240 тысяч рублей и выдали предписание об устранении нарушений", — сообщается в пресс-релизе ведомства.

В сообщении уточняется, что организация допустила многочисленные нарушения природоохранного законодательства и правил обращения с отходами. Одно из главных нарушений — разлив фильтрата и попадание его в почву, что повлекло загрязнение реки Городни. Кроме того, ранее были выявлены нарушения правил эксплуатации полигона: отсутствовало сетчатое ограждение по периметру, допускалось захоронение на полигоне утильных автошин.

По результатам расследования, Минэкологии Подмосковья уже наложило на ООО "Ядрово" несколько административных штрафов на общую сумму около 500 тысяч рублей. Помимо этого, специалисты аккредитованной лаборатории произвели анализ проб почв и воды из реки Городни для расчета ущерба, нанесенного окружающей среде вследствие разлива фильтрата. Сумма ущерба будет также предъявлена организации к возмещению, заключается в сообщении.