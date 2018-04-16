Москва и Подмосковье подписали соглашение по "Чистой воде"

МОСКВА, 16 апр — РИА Недвижимость. Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев подписали соглашение о дальнейшем обеспечении жителей Московского региона чистой питьевой водой и улучшении ее качества, сообщается в Telegram-канале губернатора Подмосковья Воробьева.

"Важное соглашение, оно предполагает еще более активное сотрудничество в рамках программы "Чистая вода". Все мы заинтересованы в том, чтобы в каждый дом приходила чистая вода. Мы ведем большую работу в Подмосковье, чтобы строительство новых водозаборных узлов позволяло решить эту проблему. Порядка 12% воды мы получаем от "Мосводоканала", от Москвы. Сегодняшнее соглашение предполагает расширение этого сотрудничества — с 12% до 16% чистой воды мы будем получать на территории Подмосковья от "Мосводоканала", — сказал Воробьев после подписания соглашения на Западной станции водоподготовки АО "Мосводоканал". Она обеспечивает питьевой водой свыше 3,5 миллиона человек в Москве и Подмосковье.

Реализация госпрограммы "Чистая вода" началась в Московской области в 2014 году, она направлена на обеспечение жителей Подмосковья качественной питьевой водой. Программа касается 7,8 миллиона жителей.