Картина Шишкина "Лес весной" в подмосковном музее оказалась "Осенью"

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Саратовские искусствоведы помогли подмосковным коллегам определить точное название картины известного пейзажиста Ивана Шишкина, экспонирующейся в Серпуховском музее, "Лес весной" оказался "Осенью", говорится в сообщении регионального Минкульта.
"В год столетия в Серпуховском музее сделано художественное открытие. Сотрудниками обнаружено, что картина Ивана Шишкина "Лес весной" 94 года находилась в музее под чужим названием. На самом деле автор изначально назвал ее "Осень", — приводятся в сообщении слова министр культуры Московской области Оксаны Косаревой.
Искусствоведы Серпуховского музея замечали несоответствие названия картины и ее изображения. По документам картина поступила в музей 22 августа 1924 года из Московского губернского музея именно под названием "Лес весной". Затем выяснили, что в 1884 году она экспонировалась на выставке передвижников под названием "Последний лист". Обнаружив несоответствие, сотрудники музея тщательно осмотрели полотно, и на оборотной стороне обнаружили полустертую надпись углем, сделанную, скорее всего, рукой самого Шишкина: "Осень. Шишкин". Что же касается названия "Последний лист", то, по всей вероятности, такое, "литературное", название дали картине организаторы передвижной выставки. Теперь название картины звучит так: "Осень" ("Последний лист").