Картина Шишкина "Лес весной" в подмосковном музее оказалась "Осенью"

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Саратовские искусствоведы помогли подмосковным коллегам определить точное название картины известного пейзажиста Ивана Шишкина, экспонирующейся в Серпуховском музее, "Лес весной" оказался "Осенью", говорится в сообщении регионального Минкульта.

"В год столетия в Серпуховском музее сделано художественное открытие. Сотрудниками обнаружено, что картина Ивана Шишкина "Лес весной" 94 года находилась в музее под чужим названием. На самом деле автор изначально назвал ее "Осень", — приводятся в сообщении слова министр культуры Московской области Оксаны Косаревой.

Открытие было сделано с помощью саратовских искусствоведов — в адрес Серпуховского историко-художественного музея пришло письмо от коллег из Саратовского государственного художественного музея имени А. Н. Радищева. Музейщики писали о том, что, название одной из картин Шишкина, которая выставлена в основной экспозиции Серпуховского музея под названием "Лес весной", скорее всего ошибочно, и на картине явно изображена осень. В Саратовском музее находится копия с этой картины ученика великого пейзажиста Николая Хохрякова, копия носит название "Болото в лесу", а на обратной стороне еще одна подпись: "Последний лист".

Искусствоведы Серпуховского музея замечали несоответствие названия картины и ее изображения. По документам картина поступила в музей 22 августа 1924 года из Московского губернского музея именно под названием "Лес весной". Затем выяснили, что в 1884 году она экспонировалась на выставке передвижников под названием "Последний лист". Обнаружив несоответствие, сотрудники музея тщательно осмотрели полотно, и на оборотной стороне обнаружили полустертую надпись углем, сделанную, скорее всего, рукой самого Шишкина: "Осень. Шишкин". Что же касается названия "Последний лист", то, по всей вероятности, такое, "литературное", название дали картине организаторы передвижной выставки. Теперь название картины звучит так: "Осень" ("Последний лист").