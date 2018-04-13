МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Новая поликлиника откроется в подмосковном Подольске к осени текущего года, сообщил в пятницу глава городского округа Николай Пестов.

"В настоящее время в микрорайоне Кузнечики завершается возведение поликлиники — она должна открыться в августе", — сказал Пестов, докладывая губернатору Московской области Андрею Воробьеву об итогах социально-экономического развития муниципалитета в 2017 году и планах работы на 2018 год. Он отметил, что при благоустройстве городского округа особое внимание уделяется вопросам социальной инфраструктуры микрорайона Кузнечики. Так, прорабатывается проект строительства дороги на улице 43 й Армии, которая будет иметь выход на Южный обход Подольска.

Воробьев отметил, что со стороны жителей микрорайона был большой запрос по ее строительству. "Мы поставили дорогу в программу, сумели довести до жителей, что эту просьбу реализуем", — сказал Воробьев.

Пестов добавил, что с целью ликвидации второй смены в прошлом году в микрорайоне Кузнечики были открыты две школы, еще две будут спроектированы в 2019 году.